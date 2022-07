Netflix passe la barre des 10 millions d’abonnés en France

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos a affirmé que le géant américain comptait désormais plus de 10 millions d’abonnés (payants) en France. Pour rappel, en 2020, 6,7 millions de Français étaient abonnés à la plateforme.



Selon Ted Sarandos, 222 millions de personnes seraient abonnés à Netflix dans le monde. À noter que l’entreprise a injecté 200 millions d’euros dans la création française cette année. Un “incubateur” de scénaristes fait également partie des projets du groupe américain sur le marché français. “Nous lançons un incubateur qui va faire travailler ensemble des scénaristes expérimentés et des talents en devenir, sous la houlette du showrunner hollywoodien Neal Baer (Urgences et New York Police judiciaire)”