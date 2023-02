Netflix recherche des figurants à Aix-en-Provence et à Marseille pour une série

Pour la série Netflix “Pax Massilia”, la production recherche une centaine d’hommes et de femmes tous profils (16 ans minimum) pour jouer des clients de bar, des passants… L’annonce précise qu’il faut être autonome pour se rendre sur le tournage. Il n’y a pas de défraiements transport. Les différentes scènes seront tournées sur Aix-en-Provence et sur Marseille.



En ce qui concerne Aix, le tournage aura lieu les 1er et 17 mars. Pour Marseillle, le tournage se déroulera le 27 février et le 10 mars. Le cachet est de 94€ bruts.