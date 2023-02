Netflix va mettre en lumière Caroline Garcia

Alors que la saison 1 de son programme intitulé “Break Point” a été diffusée sur Netflix au mois de janvier 2023, on a appris que la tenniswoman lyonnaise Caroline Garcia serait présente dans la saison 2. Cette série documentaire a pour objectif de montrer aux spectateurs la vie des meilleurs joueurs et joueuses du circuit ATP et WTA. Que ce soit sur le court mais aussi en dehors, aussi bien dans certains moments de la vie privée qu’à l’occasion d’entraînements. L’immersion est totale et les fans de la française devraient ainsi être ravis de la nouvelle.