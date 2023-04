“Nettoyons le Sud” : plus de 250 communes participent à l’opération

L’opération de ramassage de déchets “Nettoyons le Sud” lancée par la Région PACA rassemble ce samedi plus de 250 communes et points de collectes, ainsi que 9500 bénévoles sur l’ensemble du territoire. Marseille, Cassis, Aubagne, Avignon, Aix-en-Provence font partie des principales villes concernées par l’initiative.



Face à une pollution grandissante avec des millions de tonnes de déchets qui terminent sur le bord des routes, des plages, des espaces verts ou encore directement dans la mer Méditerranée, la région et les citoyens ont décidé de se mobiliser.

C’est le grand jour ! Aujourd’hui, tout le monde se rassemble pour nettoyer le Sud ! ☀️



Dans toute la Région, plus de 250 communes participent à l’opération : il y a forcément un point de rassemblement proche de chez vous !



Ensemble, #NettoyonsleSud !

Je compte sur vous ! ♻️ pic.twitter.com/wGUfaXp0Vm — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) April 15, 2023