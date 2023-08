Nice-OL : L’avant-match

OGC Nice – Olympique Lyonnais, 3e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL déjà dans l’urgence

Battu à Strasbourg (2-1), écrasé par Montpellier (1-4), l’Olympique Lyonnais reste même sur six défaites d’affilée, en comptant les matchs amicaux. Où cette spirale infernale va-t-elle s’arrêter ? Beaucoup prédisent déjà le pire à l’équipe de Laurent Blanc : quatre revers d’affilée en championnat puisque, après ce difficile déplacement à Nice, c’est le PSG qui viendra à Décines.

Pourtant, chacun sait bien que tout va très vite dans le football : une victoire probante sur la Côte d’Azur et les mêmes alarmistes estimeraient sans doute que la saison est enfin lancée.

Lacazette, un seul être vous manque…

Expulsé pour un geste d’humeur devant Montpellier, le capitaine est suspendu. Il ratera aussi le choc face au PSG. Comment l’OL va-t-il bien pouvoir compenser l’absence de son goléador ? Avec 27 buts la saison passée, il avait été de très, très loin le meilleur buteur lyonnais en championnat. Derrière lui, on trouvait Tetê (6), Barcola (5), Cherki, Toko et Caqueret (4).

Son remplaçant supposé Amin Sarr n’a marqué qu’un but en 17 matchs officiels (7 titularisations) avec l’OL et ce n’était pas vraiment un but qui compte : c’était celui du 3-1 en fin de match sur la pelouse de la lanterne rouge angevine le 25 février.

Nice mal payé

Avec seulement deux points en deux matchs, on pourrait croire que les Aiglons ont globalement raté leur début de saison. Mais ils n’ont pas été vernis en ouverture face à Lille (1-1), en étant rejoints dans le temps additionnel. Et ils n’ont surtout pas été récompensés à Lorient où, malgré une immense domination (21 tirs à 9), ils ont de nouveau concédé le partage des points (1-1).

Le groupe de l’OL

Gardiens : Riou – Bengui – Patouillet

Défenseurs : Caleta-Car – Diomande – Henrique – Kumbedi – Mata – O’Brien – Tagliafico

Milieux : Alvero – Caqueret – El Arouch – Lepenant – Maitland-Niles – Tolisso

Attaquants : Barcola – Cherki – Jeffinho – Kadewere – A.Sarr

Reprise : Lopes – Lovren

Suspendu : Lacazette

A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.