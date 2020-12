Nice-OL : l’avant-match

L’OL se déplace ce samedi à Nice (21h) pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Le nul concédé mercredi devant Brest (2-2) a freiné la très bonne dynamique des Gones. Désormais troisième avant le coup d’envoi de cette 16ème journée, Lyon a toutefois un très gros coup à jouer ce week-end puisque les deux premiers, Lille et Paris, s’affronteront dimanche soir dans le Nord. En cas de succès sur la Côte d’Azur, l’OL serait même leader temporaire.

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #OGCNOL : "C'est important pour les joueurs de savoir qu'on peut être premier en gagnant à Nice au moins pour 24 heures, avant le match de nos adversaires directs. On se doit de retrouver le chemin de la victoire dès samedi." — Olympique Lyonnais (@OL) December 18, 2020



Après avoir fait tourner contre Brest en remobilisant quatre habituels remplaçants (De Sciglio, Guimaraes, Caqueret, Dembélé), Rudi Garcia devrait revenir à son onze-type habituel, à l’exception de Thiago Mendes qui va purger son deuxième et dernier match de suspension.

L’adversaire :

Présentés en début de saison comme l’un des principaux outsiders de championnat, les Niçois, seulement onzièmes de L1 et éliminés piteusement (3 points en 6 matchs) de la Ligue Europa, n’ont pas tenu leurs promesses. A tel point que Patrick Vieira a été remercié début décembre. Son successeur, le Roumain Adrian Ursea, a raté ses débuts : nul à Reims (0-0), défaites à Beer Sheva (1-0) et devant Rennes (0-1) et, miracle, victoire en fin de match mercredi à Nîmes (0-2).

La déclaration :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ”On sait qu’on peut être leader provisoire en cas de victoire, c’est une motivation supplémentaire. Les absences de Dante et Schneiderlin ne sont pas des atouts pour Nice mais c’est une équipe de qualité. Au passage, je salue leur ancien entraîneur Patrick Vieira et je pense qu’il fera de grandes choses dans sa carrière. Depuis qu’Adrian Ursea a pris l’équipe en place, elle évolue avec cinq défenseurs, a modifié l’organisation sur les coups de pied arrêtés mais nous avons forcément moins de références pour l’observer…On sait que ce sera difficile de gagner là-bas mais il faudra le faire.”

Les joueurs à suivre :

Encore une fois pris dans la tourmente médiatique, Anthony Lopes a gardé le silence depuis. Guère protégé par son club depuis ce nouvel épisode, le gardien sera une nouvelle fois au centre de toutes les attentions à chacune de ses interventions. Comment jouer libéré dans ces conditions ? Jusqu’à présent, il semble qu’’Antho’’ n’ait pu résoudre cette équation…

A Nice évidemment, il faudra se méfier d’Amine Gouiri. Meilleur buteur (4) et passeur (3) des Aiglons en championnat, l’ancien gone (8 buts tcc) se réjouit de ses retrouvailles avec son club formateur : ‘’J’ai coché cette date. Cela va me faire bizarre même si j’ai déjà joué contre eux en préparation. Pour moi, l’OL a la meilleure équipe après le PSG, cela va être un bon match et j’espère qu’on s’imposera. (…) J’ai mûri depuis mon départ. Déjà, à Nice, je vis tout seul et plus avec mes parents. Un sentiment de revanche ? Franchement non. Je vais jouer comme si je jouais contre Rennes ou Nîmes, sans sentiment de revanche.’’



Le saviez-vous ?

L’OL est invaincu lors de ses 12 derniers matchs de Ligue 1 (7 victoires, 5 nuls), plus longue série en cours dans l’élite et une première pour l’OL depuis octobre 2010-janvier 2011 (13).

Le groupe lyonnais pour le déplacement à Nice ce samedi (21h) ! 👊🔴🔵#OGCNOL pic.twitter.com/LaFsU6JkTZ — Olympique Lyonnais (@OL) December 18, 2020

Julien Huët

Crédit photo : OGC Nice

Nice-OL, 16ème journée de L1, à vivre ce samedi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !