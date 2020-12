Nice – OL ( 1-4 ) : les tops et flops

L’OL s’est imposé 4-1 à Nice à l’occasion de la 16ème journée de L1. Nos tops et flops :

Les tops :

–L’OL est leader provisoire en attendant Lille-Paris demain soir. Si les Lyonnais ne pourront pas quoiqu’il arrive garder cette première place (il aurait fallu marquer un but de plus pour cela), ils feront dans tous les cas une bonne opération au classement, surtout que Marseille a concédé le nul devant Reims (1-1). L’OL a désormais cinq points d’avance sur l’OM qui a deux matchs en moins.

-Alors qu’il semblait discret, Tino Kadewere s’est mis en évidence en provoquant le penalty du 1-0 transformé par Memphis Depay, en inscrivant le deuxième but avec beaucoup d’opportunisme, en offrant sur un plateau le troisième à Karl Toko-Ekambi et en décalant Léo Dubois sur l’action du quatrième but, signé Houssem Aouar.

-Il n’a manqué qu’un but ou une passe décisive à Lucas Paqueta, étincelant.

-La solidité défensive de l’OL autour de la paire Marcelo-Denayer. Lyon n’a concédé qu’un tir cadré, le but d’Amine Gouiri.

Les flops :

–Léo Dubois se fait avoir trop facilement par l’appel d’Amine Gouiri sur le but du 2-1. Mais il faut reconnaître que l’action niçoise Lopes-Gouiri est superbe.

–Maxwel Cornet a parfois souffert et a notamment concédé un carton jaune pour une grosse faute sur Atal.