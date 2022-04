Nice : un prêtre et une religieuse blessés après une attaque au couteau dans une église

Deux personnes ont été agressées au couteau ce dimanche matin à Nice, dans l’église Saint-Pierre-d’Arène située rue de la Buffa. Il s’agit d’un prêtre et d’une religieuse. Interpellé par la police, l’agresseur souffre de troubles psychiatriques selon la préfecture des Alpes-Maritimes. Selon les premières informations, cette agression n’aurait “aucun caractère terroriste”.



Le prêtre a été gravement blessé, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Quant à la religieuse, elle est légèrement blessée au niveau de la main. Le suspect est un homme né à Fréjus et résidant à Nice. Il aurait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.



Le ministre de l’Intérieur, Gerald Darmanin, le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti et le maire de Nice, Christian Estrosi ont réagi à la suite de cette agression.

Une agression a eu lieu ce matin dans une église à Nice. Le prêtre est blessé. Pas de pronostic vital engagé. Solidarité avec les paroissiens et merci aux forces de l’ordre qui ont interpellé rapidement l’auteur. Le Préfet est sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 24, 2022

A l’Eglise Saint Pierre d’Arène avec le @prefet06, suite à l’agression d’un prêtre et d’un paroissien. Il s’agirait d’un déséquilibré qui a été interpellé par la @PoliceNat06 et la @PMdeNice. pic.twitter.com/WzlxIRMmMe — Christian Estrosi (@cestrosi) April 24, 2022