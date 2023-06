Ninkasi Gerland va fermer pendant deux ans

De gros travaux sont prévus dans quelques mois au Ninkasi de Gerland.

Le Ninkasi actuel fera désormais partie d’un ensemble immobilier inédit pensé par le groupe Promoval, partenaire immobilier de Ninkasi.

Sera construit un immeuble de huit étages dans le but d’installer des plateaux de bureaux et des logements.

Vivre, travailler, et s’amuser sont alors les maîtres mots de ce nouveau projet.



Le nouveau Ninkasi Gerland fera environ 1400m2 et tiendra le même rôle qu’il a aujourd’hui.



À noter que l’établissement fermera dès novembre 2023 pour le début des travaux, il rouvrira en septembre 2025.