Noël Le Graët a “besoin de discuter” avec Didier Deschamps

Les Bleus sont de retour en France ce mardi, après leur élimination en 8e de finale de l’Euro.



Noël Le Graët le président de la Fédération Française de Football se dit très déçu, il a besoin de bavarder avec Didier Deschamps. Un rendez-vous entre les deux hommes doit avoir lieu dans les jour qui viennent.



“J’avais fixé comme objectif le dernier carré. On aurait dû passer ce tour-là. Quand on mène 3-1 à dix minutes de la fin, c’est quand même dommage. Donc, l’objectif n’est pas atteint, mais il y en a eu tellement d’autres d’atteints… Il faut toujours faire la part des choses.”



Ce lundi, Didier Deschamps n’a pas fui ses responsabilités “Ça fait mal, j’ai vu un vestiaire très triste. On a eu des échanges avec les joueurs, c’est un groupe uni, solidaire. On a connu des moments merveilleux. Le groupe est toujours uni dans ce moment difficile mais le foot, je sais comment c’est. Quand l’équipe de France gagne, le mérite revient aux joueurs. Quand ça se passe moins bien, c’est ma responsabilité, je l’assume. “