Nord-Isère : collecte de dons en faveur de l’Ukraine dans la commune de Reventin-Vaugris

La municipalité de Reventin-Vaugris, commune située dans le nord de l’Isère, organise une collecte de dons en faveur des réfugiés ukrainiens et de la population ukrainienne à partir de ce jeudi.

Les habitants de la commune et ceux des villes et villages alentours sont invités à se rendre en mairie afin de fournir des dons logistiques (lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie…), hygiéniques (savons, gels douche, dentifrices…), alimentaires (eau, nourriture, conserves…) et de secours (gants, masques, blouses médicales…).

Les Reventinois volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens sont également appelés à se faire connaître vie le service de recensement d’hébergement, dont le lien est disponible ici.