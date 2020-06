Nord-Isère : les piscines rouvrent progressivement

Alors que certaines piscines sont rouvertes au public depuis samedi dans le Nord-Isère. Les piscines de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère vont rouvrir leur porte ce lundi 15 juin.



À L’Isle-d’Abeau, Villefontaine et Saint-Quentin-Fallavier, les piscines de la Capi seront à nouveau accessibles au public. Des mesures sanitaires strictes devront être respectées par les baigneurs. L’accès aux bassins se fera sur rendez-vous par téléphone. Chaque personne sera limitée à deux créneaux par semaine avec une durée de 2h de baignade. Les usagers devront également mettre un masque avant d’entrer dans l’établissement et se désinfecter les mains.



À noter que les centres nautiques des Vals du Dauphiné et de Vienne Condrieu Agglomération ont rouvert depuis samedi.



Réouvertures prévues dans les prochains jours dans le Nord-Isère :



Bourgoin-Jallieu : 20 juin

Morestel : 29 juin

La Verpillière : 4 juillet