Nordahl Lelandais de nouveau au coeur du soupçon

Nordahl Lelandais est de nouveau dans l’actualité après l’ouverture de sept informations judiciaires suite à des enquêtes dans des “cold cases”, comprenez affaires froides et donc anciennes. Celui qui a déjà été condamné pour le meurtre de la petite Maëlys en février dernier ainsi que pour le meurtre d’Arthur Noyer précédemment, est désormais suspect dans l’enquête sur la disparition de Loïc Guérin.

C’est un lette anonyme à destination d’un proche du disparu qui a mis la puce à l’oreille des enquêteurs. Elle aurait été écrite par un ami de Nordahl Lelandais et fait le lien entre l’activité de ce dernier et de ses chien avec la disparition d’une personne. En 2012, Nordahl Lelandais et son ami auraient eu pour habitude de promener leurs chiens ensemble dans la forêt de la Chartreuse et le double condamné aurait lâché ses chiens sur un homme s’étant dressé devant eux. Un homme que l’auteur n’avait jamais revu par la suite.

Un adulte autiste de 43 ans, Loïc Guerrin, avait été retrouvé mort le 13 octobre 2012 au pied d’une falaise. Ce qui était jusque-là considéré comme un accident pourrait être requalifié en homicide en fonction des résultats de l’enquête.