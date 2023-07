Nouveau pic de chaleur attendu à Lyon ce mardi

Un nouveau pic de chaleur est attendu ce mardi à Lyon et dans le département du Rhône. Les températures devraient osciller entre 37 et 41°C.



Selon La Chaîne Météo, “de l’air torride remontera du Sahara et envahira une bonne moitié sud du pays avec des températures excessivement élevées : les 40°C pourraient être atteints de Midi-Pyrénées à Rhône-Alpes, entre Toulouse et Lyon”.



En attendant, les Lyonnais pourront profiter d’une nuit un peu plus fraîche que les autres ce dimanche soir avec 19°C au thermomètre.

Mardi prochain, de l'air torride remontera du #Sahara et envahira une bonne moitié sud du pays avec des températures excessivement élevées : les 40°C pourraient être atteint de Midi-Pyrénées à Rhône-Alpes, entre #Toulouse et #Lyon. pic.twitter.com/YlfKuyxJ5M — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 15, 2023