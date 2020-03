Nouveau rassemblement des gilets jaunes à Lyon

Un rassemblement national des gilets jaunes est organisé ce samedi à Lyon, pour l’acte 69 du mouvement. Les manifestants sont invités à se rejoindre place Bellecour, en début d’après-midi, et au Gros Caillou à Croix-Rousse, en début de soirée, pour une manifestation aux flambeaux.



Cependant, la préfecture a mis en place un arrêté interdisant les regroupements ce week-end sur cinq zones de la ville (une partie de la presqu’île, aux abords de Perrache, vers les centres commerciaux de Part-Dieu et Confluence et dans le vieux Lyon).



Ils expliquent cette décision par le fait que la plupart des rassemblements de gilets jaunes auraient débouché sur des affrontements avec les forces de l’ordre.



Les gilets jaunes, eux affirment que la préfecture « bafoue leur liberté d’expression ».