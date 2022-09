Nouveau rendez-vous du “Maire en direct”

Rendez-vous du dispositif « Le Maire en direct » ce jeudi dans le quartier Saint-Jean-des-Vignes, entre 12h et 17h. Une réunion publique sera également organisée à 19h.



La proximité avec les Chalonnais est indispensable afin d’affiner au quotidien les différentes actions menées par la municipalité. Une fois par mois, dans l’un des treize quartiers qui composent notre ville, les habitants qui le souhaitent peuvent s’entretenir sans rendez-vous avec le Maire de Chalon, entre 12h et 17h.

Le 29 septembre prochain, dans le quartier Saint-Jean-des-Vignes, les entretiens seront suivis d’une réunion publique ouverte à tous.

En allant rendre compte de l’action municipale au cœur de tous les quartiers chalonnais, au plus près des habitants, le Maire souhaite instaurer des échanges privilégiés où toutes les situations et tous les sujets peuvent être abordés. Chacun de ces entretiens individuels fera l’objet d’un traitement et d’un suivi.

Jeudi 29 septembre

– Entretiens sans rdv de 12h à 17h. Salle Bridet – 25 rue Pierre-Bridet

– Réunion publique à 19h. Salle Bridet – 25 rue Pierre-Bridet