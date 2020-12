Nouvel An : plusieurs interdictions dans le Rhône

La préfecture du Rhône a pris plusieurs mesures d’interdiction en vue de la soirée du 31 décembre. Pour ce Nouvel An, pas de grands rassemblements en extérieur. En effet, si le couvre-feu avait été exceptionnellement levé pour le 24 décembre, ce ne sera pas le cas ce jeudi. Vous aurez donc besoin d’une attestation pour vous déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin.

De plus, il sera interdit de posséder et consommer de l’alcool sur la voie publique, et ce du 31 décembre au 1er janvier, midi. Il sera également interdit de posséder, transporter ou vendre du carburant, excepté dans le cadre d’un usage privé et justifié. Enfin, il en sera de même pour les feux d’artifices, fusées et autres pétards.

Pour finir, la vente d’alcool à emporter sera elle interdite, à partir de 17 heures le 31 décembre.