Nouvelle alerte aux pollens dans la région

Le retour du printemps implique celui des allergies au pollen. Le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) informe les allergiques que les pollens de bouleau arrivent sur le territoire. Le modèle prévisionnel mis en place par Météo France en partenariat avec le RNSA prévoit un démarrage de la pollinisation du bouleau mercredi 31 mars dans la région lyonnaise. Pour les allergiques aux frênes et aux platanes, la pollinisation est en jaune, une vigilance moyenne est donc à prévoir.



Des pollens à hauts risques



Les pollens de bouleau ont un potentiel allergisant très élevé provoquant chez les allergiques de nombreux symptômes oculaires, nasaux, et même

respiratoires. Les allergiques doivent suivre les traitements prescrits par leurs médecins et allergologues ou les consulter en cas de symptômes allergiques.



Cette année est marquée par un changement remarquable, la présence du Covid-19. D’après une étude, des concentrations plus élevées de pollen dans l’air seraient corrélées à une augmentation des taux d’infection par le coronavirus. Il est dès lors conseillé de toujours porter un masque à l’extérieur afin de se protéger un maximum du virus.