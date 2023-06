Nouvelle collecte de sang organisée par l’EFS au Casinode Santenay

L’Établissement français du sang de la région Bourgogne Franche-Comté propose une nouvelle collecte de sang.

En effet, plus de 600 dons apparaissent nécessaires au sein de la région pour répondre aux besoins des malades.

Cette collecte de sang se tiendra le 6 juillet de 9h à 15h30 dans un lieu inédit. Il s’agit du Casino Joa de Santenay, situé à 20 minutes de Chalon, qui accueille pour la première fois l’EFS et les associations de don de sang, le comptoir JOA du restaurant sera aménagé pour l’occasion.



L’objectif : inciter un nouveau public à devenir donneurs afin notamment de couvrir les besoins à chaque instant de tous les groupes sanguins. Le directeur général et responsable du Casino JOA de Santenay se réjouit de cette opération et affirme : « Je suis ravi que le Casino JOA de Santenay puisse accueillir une collecte de don de sang en offrant un lieu atypique. ».