Nouvelle hausse des actes homophobes et transphobes en 2019

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, les injures et les agressions homophobes et transphobes ont augmenté de 36 % en France, l’an dernier. Les forces de l’ordre ont rencensé 1870 plaintes d’actes à caractère homophobes et transphobes en 2019, contre 1380 en 2018.



Dans son communiqué, le ministère a indiqué que “ces chiffres témoignent de l’ancrage profond de l’homophobie et de la transphobie dans la société. Ils s’inscrivent dans un contexte plus large de progression des actes de haine et des extrémismes identitaires.”



Plus inquiétant encore, ces chiffres pourraient être en décalage avec une réalité plus sombre. De nombreuses victimes seraient en effet tétanisées à l’idée de porter plainte contre leur agresseur.