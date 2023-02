Nouvelle journée de mobilisation à Saint-Etienne

Les syndicats de la Loire appellent à deux nouvelles grèves et manifestations contre la réforme des retraites, mardi 7 février et samedi 11 février à Saint-Etienne et Roanne.

Deux mobilisations sont prévues durant cette première semaine de vacances scolaires. Le parcours change encore une fois. Ce mardi, le départ sera donné de la place de la Liberté (en dessous de Centre 2) à Saint-Etienne, à 10 h jusqu’à l’Hôtel de ville. Un cortège aura également lieu à Roanne à 10h. Le rassemblement est prévu du Centre Universitaire jusqu’à l’Hôtel de ville

Le samedi pour Saint-Etienne, le rendez-vous est donné à 10 h à la gare SNCF de Châteaucreux jusqu’à l’hôtel de ville, en passant par Fourneyron, Libération et Peuple. À Roanne, la manifestation est à 10h30 au départ de la gare SNCF jusqu’à l’hôtel de ville.