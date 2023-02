Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites

Ce mardi et ce samedi seront placés sous le signe de nouvelles manifestations contre la réforme des retraites. Pour cette nouvelle grève le réseau RTM sera moins perturbé. Il faudra compter en moyenne sur une attente de 6min sur le M1 et M2 et environ 10 à 15min pour le T1,T2 et T3. Dans les établissements scolaires, le mouvement est moins suivi ce mardi à Marseille. 69 restaurants scolaires sont entièrement fermés.

La manifestation partira ce mardi à 10h30 du Vieux Port. Samedi, pour cette 4ème grande journée de mobilisation prévue en France, la manifestation partira à 14h du Vieux Port

Du coté d’Avignon, le départ sera donné de la préfecture boulevard Limbert à 10h30, direction l’esplanade du pont Saint-Bénézet. Puis quatre jours plus tard, le samedi 11 février à 14h, au départ du Cours Jean Jaurès, direction le parvis du Palais des Papes.