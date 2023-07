Nouvelle nuit de chaos à Marseille

Sous prétexte de réactions à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi dernier, de nouvelles émeutes ont eu lieu à Marseille dans la nuit de ce vendredi à ce samedi. Au total, 95 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre et 31 policiers ont été blessés par les émeutiers. Des feux de poubelles et de véhicules ont été recensés à plusieurs endroits de la cité phocéenne. Des magasins ont également été pris pour cible et ont été pillés par les vandales. D’après nos confrères de La Provence, une grande partie des personnes interpellées par les forces de l’ordre sont des mineurs.