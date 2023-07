Nouvelle nuit de chaos dans le Rhône

Sous prétexte de réactions à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi dernier, de nouvelles émeutes ont eu lieu à Lyon et dans le Rhône plus globalement dans la nuit de ce vendredi à ce samedi. De nombreux affrontements ont eu lieu entre les forces de l’ordre et les émeutiers, ainsi que de multiples départs de feu. Dans le 8e arrondissement de Lyon, un bureau de poste a été attaqué à l’explosif. Près d’une trentaine de commerces ont été saccagés et pillés dans les 1er, 2e, 4e, 7e et 8e arrondissement de Lyon. 58 interpellations ont été effectuées par les forces de l’ordres alors 27 policiers et 8 gendarmes ont été blessés dans ces incidents. Les communes où des débordements ont eu lieu sont les suivantes dans le Rhône : Brignais, Bron, Caluire, Décines, Givors, Grigny, Lyon, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne, et Vénissieux.