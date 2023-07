Nouvelle nuit de chaos en Sâone-et-Loire

D’après la préfecture de Saône-et-Loire, sous prétexte de réactions à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi dernier, de nouvelles émeutes ont eu lieu en Saône-et-Loire dans la nuit de ce vendredi à ce samedi. Et c’est plus particulièrement du côté de Mâcon que les violences ont été recensées, dans les quartiers de Saugeraies et des Blanchettes avec des tentatives d’incendies et le pillage d’une concession automobile. Une voiture a également été mise à feu à Mâcon. Du côté de Lux, un feu de poubelle s’est propagé à la toiture de la salle des fêtes de la commune, l’endommageant en partie. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre l’incendie criminel.