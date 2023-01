Nouvelle Nuit de la Solidarité à Marseille

La Nuit de la Solidarité a lieu le 26 janvier ! Cette action solidaire permet de mieux connaître les besoins des personnes en grande précarité pour faire progresser les dispositifs et politiques publiques. Vous souhaitez devenir volontaire ? Vous pouvez vous inscrire ici



La Nuit de la Solidarité qui se déroule pour la deuxième fois à Marseille, permettra d’évaluer – à un instant T – le nombre de personnes se trouvant en situation de rue, c’est-à-dire n’ayant pas d’endroit où dormir pour la nuit ou dormant dans un lieu impropre au sommeil (voiture, tente, hall d’immeubles, etc.).



Il s’agit de mieux connaître le profil de ces personnes ainsi que leurs besoins, afin de faire progresser les dispositifs et politiques publiques d’accueil, d’hébergement et d’insertion