International : une nouvelle population d’ours polaires découverte au Groenland

Des scientifiques ont identifié une nouvelle population d’ours polaires dans le sud-est du Groenland. Situé entre les océans Arctique et Atlantique, le pays est touché par la fonte des glaces due au réchauffement climatique mais ces ours polaires qui viennent d’être découverts ont su s’y adapter et utilisent les morceaux de glace se détachant des glaciers d’eau douce de la région pour chasser, alors qu’ils se servent habituellement de la banquise, formée par l’eau de mer.

La banquise n’est accessible dans cette partie du Groenland que pendant quatre mois, entre février et fin mai, et cette population d’ours découverte est donc capable d’utiliser les morceaux de glace tombés des glaciers pour survivre durant les huit autres mois de l’année.

Cette population compte a priori plusieurs centaines d’individus. Des ours ont été équipés de dispositifs de localisation par satellite et des échantillons d’ADN ont été récoltés afin d’en apprendre plus sur eux.

« L’une des grandes questions est de savoir où les ours polaires vont pouvoir se maintenir, explique Kristin Laidre, scientifique à l’université de Washington et à l’Institut des ressources naturelles du Groenland, à l’AFP. Je pense que les ours évoluant dans un endroit comme celui-là peuvent nous en apprendre beaucoup [sur là où] ce pourrait être le cas. »