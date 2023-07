Nouvelle soirée de restrictions dans l’agglomération lyonnaise

Ce mardi soir, la restriction des transports du réseau TCL en prévision d’éventuelles émeutes n’est toujours pas levée. Les lignes de bus et de tramways ne circuleront plus à partir de 22h dans toute l’agglomération lyonnaise.

Les lignes T1 et T2 seront limitées à Perrache à partir de 21h (pour cause de travaux sur le cours Charlemagne).

La ligne T4 circulera uniquement de La Doua Gaston Berger à Marcel Houël – Hôtel de Ville à partir de 20h.

Les navettes évènementielles des Nuits de Fourvière ne circuleront pas.

Les cortèges et défilés interdit ce mardi à Lyon

Pour éviter tout débordement liés aux derniers épisodes de violences urbaines, la préfecture d’Auvergne-Rhône Alpes a également annoncé l’interdiction des « manifestations non déclarées, des cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs » ce mardi 4 juillet au soir.

Face aux violences urbaines depuis le 28 juin, et aux risques de troubles à l’ordre public générés par des manifestations non déclarées, les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits ce mardi 4 juillet 2023 au soir à #Lyon ⤵️ pic.twitter.com/l7HsxbaOft