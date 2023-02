Nouvelle-Zélande : le mystère des saucisses grillées

Depuis plus d’un an, les 2.000 habitants de Surfdale, une petite ville au nord de la Nouvelle-Zélande, sont victimes d’une drôle de blague : des saucisses grillées sont déposées dans leurs boites aux lettres.

Les faits auraient débuté en avril 2022 et se poursuivent de manière irrégulière depuis. Progressivement, l’affaire a fait de plus en plus de bruit, jusqu’à prendre des proportions nationales. Les habitants mènent l’enquête mais l’identité du blagueur reste pour l’heure inconnu.

À Surfdale, une drôle de désunion s’est installée. “C’est en train de nous diviser, nous n’arrivons plus à nous faire confiance”, a expliqué un habitant.

Le psychologue Dougal Sutherland partirait plutôt sur la piste d’un homme “qui a un peu de temps et d’argent, qui a un barbecue, qui n’est pas végétarien ni très soucieux de sa santé en raison du pain blanc, et qui serait raisonnablement intelligent et assez malin pour ne pas se faire démasquer”.