Novaciéries : 6,7 millions d’euros et plusieurs démolitions pour rénover le quartier industriel

Après une dizaine d’années d’attente, le projet de Novaciéries à Saint-Chamond peut enfin démolir les bâtiments pour rénover le quartier. 6,7 millions d’euros sont mis à disposition pour relier Novaciéries au cœur de la ville.

Grâce à un arrêté signé le 4 juillet dernier, la préfecture a autorisé la démolition de plusieurs bâtiments situés le long de la rue de Saint-Étienne, entre la rue Loubet et la halle Lathuillière d’ici l’année 2024. Cette décision s’inscrit dans le projet que porte l’Epora (Établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes) pour le compte de la ville.

L’arrêté, acté d’utilité publique, prévoit d’offrir des indemnités aux propriétaires des immeubles sur base d’estimation des domaines. À ce jour, plus que quatre familles sur les six propriétaires vivent encore dans les bâtiments à démolir. Si les négociations se passent bien, la prise de possession des biens aura lieu au printemps 2023 et les démolitions seront exécutées en 2024 pour une rénovation prévue en 2025.

Pour offrir un nouveau visage à la ville, le projet prévoit 6,7 millions d’euros afin de relier Novaciéries au cœur de la ville par le dégagement de l’espace situé face au parvis de Hall In One.