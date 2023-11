Novak Djokovic s’offre un septième titre historique du Masters après sa victoire en finale contre Jannik Sinner

Historique. Le tennisman serbe Novak Djokovic s’est imposé en deux sets (6-3, 6-3) en finale du Masters ATP face à l’Italien Jannik Sinner ce dimanche, lui permettant de remporter son 7e titre dans la compétition, soit un record. Le numéro mondial termine ainsi sa saison avec sept titres et seulement six défaites. À 36 ans, celui que l’on surnomme de “Djoker” n’a pas l’air de faiblir et semble même, tout au contraire, être toujours apte à dominer ses adversaires sur le court.