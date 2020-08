Noyade au lac de Miribel-Jonage : le parquet de Lyon ouvre une enquête

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour homicide involontaire, après la noyade d’une fillette de six ans sur la plage du Fontanil, au lac de Miribel-Jonage.



Le drame s’est déroulé ce samedi 15 août à 17h. Les sapeurs-pompiers ont tenté de réanimer la fillette venue profiter de l’eau et du soleil en famille pendant une heure, en vain. Vers 18h30, la petite fille était déclarée morte.



Le parquet de Lyon a ouvert une enquête du chef d’homicide involontaire. Les enquêteurs vont tenter de déterminer les circonstances exactes du drame et l’existence d’éventuelles responsabilités pénales.