Nuisances sonores : le maire du 2e arrondissement écrit au ministre de l’Intérieur

Pierre Oliver, nouveau maire du 2e arrondissement de Lyon, s’est adressé par courrier au ministre de l’Intérieur afin de trouver une solution aux nuisances qui ont lieu rue Édouard Herriot.

Depuis plusieurs week-ends, les riverains de la rue Édouard-Herriot sont confrontés aux rodéos urbains et autres concerts de klaxons. Pierre Oliver, dont le retour à une ville apaisé est l’une des priorités de son mandat, s’en remet alors à Gérald Darmanin. Il souhaite obtenir un rendez-vous « pour aborder la mise en place de solutions concrètes et efficaces. »

« Les riverains n’en peuvent plus et la situation pourrait très vite dégénérer », prévient l’élu qui espère trouver une solution au plus vite.