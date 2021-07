Nuit européenne des musées : plus d’un million de visiteurs en France

Plus d’un million de visiteurs se sont déplacés ce samedi soir dans les différents lieux culturels français participant à la 17e édition de la Nuit européenne des musées. À titre d’exemple, à Lyon, plus de 2500 personnes se sont rendus au musée des Confluences cette année.



En 2019, l’événement avait attiré deux millions de visiteurs dans l’Hexagone, soit presque deux fois plus qu’en 2021.



À noter qu’un grand nombre de musées étaient gratuits ce dimanche en France.

#NuitDesMusées 🌙 | Plus d'1 million de visiteurs ont retrouvé le chemin des musées pour cette 17ème édition de la @NuitdesMusees samedi 3 juillet. Merci à tous ! #VivreLaCulture



📷 @museorusomalaga pic.twitter.com/WsDcpidK9T — Ministère de la Culture (@MinistereCC) July 4, 2021