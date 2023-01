Nuits de la lecture : “la nuit de tous les frissons” vendredi et samedi

Les nuits de la lecture auront lieu cette semaine et du coté de Chalon ce vendredi et samedi. Vous pourrez frissonnez avec la lecture à voix haute, jeu en réalité augmentée ou encore des jeux de plateau vous attendent dans les bibliothèques adulte et jeunesse.

Bibliothèque Adultes (1 place de l’Hôtel-de-Ville)

Vendredi 20 janvier

Soirée jeux de plateau avec l’Enjeu à partir de 18 h 30 – salle d’étude

Tout public à partir de 12 ans – Sur inscription au 03.85.90.51.50.

Samedi 21 janvier

Jeu immersif en réalité augmentée « Amélia’s secret » : résolvez le mystère du manoir hanté.

De 18 h à 20 h

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1 h. Sur inscription au 03.85.90.51.50.

Lectures à voix haute. De 20 h à 21 h – Salle d’étude

Entrée libre – À partir de 12 ans

Bibliothèque Jeunesse (12,12 bis place de l’Hôtel-de-Ville)

Samedi 21 janvier

« Des lectures pour frissonner… »

De 18 h 30 à 19 h pour les 3-5 ans et de 19 h 30 à 20 h pour les 6-8 ans. Sur inscription au 03.85.90.52.50.

« Le journal d’un gardien de fantômes »

De 18 h 30 à 19 h 15 (1er groupe) puis de 19 h 15 à 20 h (2e groupe). Pour les 9-12 ans, sur tablettes et smartphones.

Sur inscription au 03.85.90.52.50.