Objectif Euro : les Bleus se retrouvent à Clairefontaine

L’Euro commence le 11 juin prochain. Dans un groupe plus que relevé, la France entrera en lice face à l’Allemagne le 15 juin prochain à Munich, avant de se rendre à Budapest pour jouer la Hongrie (le 19 juin) et de finir contre le champion d’Europe portugais (le 23 juin et toujours en Hongrie). Certes, la France, championne du monde en titre, compte dans ses rangs une sélection des meilleurs joueurs de la planète. Mais il faudra inévitablement être bien préparé pour sortir de cette poule où les voisins allemands et portugais seront bien décidés à montrer un visage différent de celui de la dernière Coupe du monde.

Le retour de Benzema à Clairefontaine

Dans cette perspective, les Bleus se réunissent ce mercredi à Clairefontaine pour entamer la préparation en vue de l’Euro. On ne va pas se mentir : tous les regards et toutes les caméras seront évidemment braqués sur Karim Benzema. Après s’être livré sur son retour en Equipe de France (EDF) dans les colonnes de L’Equipe, le Lyonnais va retrouver la résidence habituelle de l’EDF dans les Yvelines, plus de cinq ans après. Il recroisera donc la route du staff français, des joueurs, mais surtout de Didier Deschamps avec qui il s’est entretenu il y a plus d’un mois pour évoquer cet inattendu retour.

Il faudra néanmoins encore attendre un peu avant de voir, devant les caméras, les retrouvailles entre Giroud et Benzema. Pour rappel, le natif de Bron s’était comparé à une Formule 1 avant de comparer son compatriote à une voiture de karting en mars dernier. Ligue des Champions oblige, le joueur de Chelsea est réquisitionné par son club pour disputer la finale, devant se tenir ce samedi contre Manchester City. N’Golo Kanté et Kurt Zouma, tous les deux joueurs du club londonien, rejoindront également le groupe français seulement après cette rencontre. C’est aussi le cas de Paul Pogba, qui tentera ce mercredi de remporter la Ligue Europa avec le club de Manchester United.

Régulièrement appelé avec les Bleus, le Lyonnais Léo Dubois devra se remettre de la déception de dimanche face à Nice et préparer cet Euro qui approche à grand pas. Au programme, les Bleus entameront leur préparation pour cette compétition avec des entraînements quotidiens. Le tout encadré par un protocole sanitaire très strict. A noter que deux matchs amicaux sont prévus avant le début de l’Euro : le 2 juin contre le Pays de Galles et le 8 juin contre la Bulgarie.