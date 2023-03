Obtenez votre permis de végétaliser

Le permis de végétaliser, qui favorise l’embellissement de l’espace public, est une nouvelle manière participative et citoyenne de penser l’urbanisme. En effet, tout en laissant aux habitants la possibilité très concrète de proposer des projets de végétalisation, ce permis contribue à favoriser la biodiversité en offrant refuge et ressources à la petite faune (insectes, oiseaux, etc.), à améliorer la qualité de l’air (absorption des microparticules), à rafraîchir notre espace public (ombrage) et, surtout, à créer des moments de convivialité entre des habitants unis par un même projet.

Quels aménagements sont possibles ?

Seul ou entre voisins, vous pouvez solliciter l’installation de bacs ou de pots (ces derniers sont fournis et posés par les habitants-jardiniers), demander la création de fosses de plantation ou l’aménagement des pieds d’arbre (les travaux de percement ou d’aménagement sont réalisés par la Ville) ou jardiner en pleine terre.

Quels sont les principaux engagements des habitants-jardiniers ?

Le permis a une durée de trois ans, il peut être renouvelé par courrier. L’habitant-jardinier s’engage donc, au minimum sur trois ans, à arroser et entretenir le dispositif mis en œuvre, à ne pas entraver le cheminement et à garantir l’accessibilité des usagers du domaine public. Il devra également planter des espèces peu consommatrices d’eau et ne pas utiliser d’espèces toxiques, hallucinogènes, épineuses, urticantes ou à trop grand développement et invasives. Concernant l’entretien, le désherbage devra être manuel, toute utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux étant strictement interdite.

Comment candidater ?

Vous pouvez déposer une demande de permis en remplissant le formulaire avec la description de votre projet. Les dossiers peuvent être envoyés par courrier :

Permis de végétaliser

Hôtel de Ville CS 70092

71100 Chalon-sur-Saône Cedex)

ou par mail à bruno.cottier@chalonsursaone.fr