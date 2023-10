La course la Châlonnaise aura lieu ce dimanche à Chalon-sur-Saône. C’est la 10ème édition de cette course. Pour rappel, cet évènement est en lien avec Octobre Rose, mois de la prévention contre le cancer du sein. Au total, pas moins de 4000 personnes sont attendues sur place selon nos confrères du journal de Saône et Loire.