Octobre rose : Bollé Safety s’engage dans la lutte contre le cancer du sein

A l’occasion d’Octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, l’entreprise lyonnaise Bollé Safety lance une édition limitée de l’un de ses produits, des lunettes de sécurité, pour récolter des fonds en faveur de la recherche.

Ils sont 15 millions d’utilisateurs dans le monde à porter les équipements de protection individuelle (EPI) de la marque. Bollé Safety, entreprise basée à Villeurbanne (Rhône), est le leader mondial dans la protection des yeux en EPI. Elle propose des produits que ce soit dans le domaine de la construction, la santé, l’énergie, l’industrie lourde, la défense, l’automobile, ou encore la bureautique. Créée en 1881, et présente dans 120 pays, elle collabore, sur le territoire national, avec des entreprises telles que EDF ou Eiffage à titre d’exemple.

A l’occasion d’Octobre rose, mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, Bollé Safety sort une édition limitée de l’un de ses produits phares : la lunette “RUSH+ Small”. La campagne doit permettre de récolter des fonds en faveur de la recherche. Elle sera menée en faveur de trois organisations internationales : la fondation Breast Cancer Research Foundation (BCRF), l’association nord-américaine Susan G. Komen et l’australienne Breast Cancer Network Australia (BCNA). “L’industrie est un secteur très masculin et où les femmes ont été délaissées pendant des années par les industriels et les entreprises d’EPI. Chez Bollé Safety, nous n’avons de cesse de travailler pour assurer la sécurité de tous et toutes. Protéger les yeux, c’est s’adapter à chaque physionomie. C’est pourquoi nous étudions nos produits pour qu’ils répondent aux besoins de chacun, comme avec la RUSH+, disponible en plusieurs tailles et avec des branches flexibles pour épouser au mieux la forme du visage.”, déclare Anne-Sophie François, vice-présidente de la marque.

Robin Saunier Plumaz, responsable marketing de Bollé Safety, s’exprime sur la campagne et l’engagement de l’entreprise.

Le responsable marketing rappelle les enjeux de la campagne.

La lunette “RUSH+ Small” et son modèle aux branches roses, à l’occasion d’Octobre rose. Crédit : Bollé Safety.

Outre ses branches roses bi-matières (polycarbonate et TPR), le modèle dispose d’un nez ajustable anti-glisse, et d’une protection supérieure pour renforcer la sécurité. 6000 pièces seront à la vente dès le 1er octobre (à partir de 6,90 €) dans des magasins partenaires. La distribution se réalise avec la collaboration du groupe lyonnais Descours & Cabaud, à travers ses deux enseignes Dexis et Prolians. Bollé Safety s’engage à reverser 50 centimes d’euros pour chaque paire vendue, et à compléter le montant d’un don de 30 000 euros.

Avec cette première campagne, l’entreprise compte bien s’engager sur le long terme en faveur de cette cause. “Nos partenaires nous ont acheté la totalité du stock [les 6000 pièces]. Par rapport à l’engouement que l’on a sur le territoire français, mais également à l’étranger, le but est de recréer cette campagne, peut-être avec d’autres produits, l’an prochain”, assure Robin Saunier Plumaz, responsable marketing de Bollé Safety.

En France, le cancer du sein représente la première cause de mortalité par cancer chez les femmes.

