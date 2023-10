Octobre rose : une journée de sensibilisation au Centre hospitalier de Roanne

Le Centre hospitalier de Roanne organise une journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, dans le cadre d’Octobre rose, ce jeudi 19 octobre de 10h à 17h, en collaboration avec Roannais Agglomération et la Ville de Roanne.



Divers stands seront présents tout au long de la journée, abordant des thèmes tels que les gestes d’auto-palpation, les tatouages thérapeutiques, le nail art, ainsi que des associations locales engagées dans la lutte contre le cancer.



La journée prendra fin à 18h30 au Diapason avec une conférence intitulée “Tennis et cancer : quels bienfaits pour les patients ?” animée par le Dr Caroline Cuvier, spécialiste en oncologie et rattachée au Centre des maladies du sein à l’Hôpital St-Louis à Paris. L’entrée est gratuite, mais une inscription préalable est nécessaire via le site www.ch-roanne.fr.