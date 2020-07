Officiel : Alex Tulou débarque au LOU Rugby

Pressenti à Béziers et à Clermont, c’est bien à Lyon que l’ancien Castrais Alex Tulou a posé ses valises. Il a paraphé un contrat d’un an avec le LOU, désireux de renforcer sa rotation en troisième ligne. Champion de France en 2018, il était libre de tout contrat depuis son départ du Castres Olympique fin juin. Dans le Rhône, l’ancien joueur de Bourgion-Jallieu et de Montpellier sera notamment en concurrence, avec un certain Mathieu Bastareaud. Tous deux seront chargés de faire oublier l’Anglais Carl Fearns, parti en Pro D2 à Rouen.

À 33 ans, Alex Tulou “apportera son expérience du très haut niveau au groupe, mais également sa puissance et sa précision (235 matchs en professionnel, 57 essais)“, a souligné le LOU dans un communiqué.

“C’est un plaisir de retrouver un club comme le LOU”, a commenté le troisième ligne samoan. “Je suis très content de continuer et impatient de me mettre au boulot avec le groupe ! C’est un gros challenge pour moi, je ferai le maximum sur le terrain”

Il rencontrera ses nouveaux coéquipiers dès le dimanche 2 août prochain, pour le départ en stage du groupe au Chambon-sur-Lignon.