Officiel : Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l’OL

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce dimanche soir la venue de Laurent Blanc au poste d’entraîneur du club en remplacement de Peter Bosz. Le technicien français s’est engagé jusqu’en juin 2024.



Laurent Blanc aura la tâche de redresser l’équipe lyonnaise, actuellement neuvième et qui reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Il sera accompagné par Franck Passi en qualité d’entraîneur adjoint et de Philippe Lambert, préparateur physique. L’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et du PSG sera donc présent sur le banc lyonnais dimanche prochain face à Rennes (15h).

