Officiel : les candidats au rôle de porte-drapeau de l’équipe de France pour les JO

Les 12 athlètes officiellement candidats pour le rôle de porte-drapeau pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo ont été dévoilés. Deux candidats seront élus par leurs pairs pour porter le drapeau français lors de la cérémonie d’ouverture. Une femme et un homme.



Clarisse Agbegnenou (judo) – 28 ans, médaillée d’argent aux JO 2016

Johanne Defay (surf) – 27 ans, championne d’Europe 2013

Sandrine Gruda (basketball) – 33 ans, médaillée d’argent aux JO 2012

Maïva Hamadouche (boxe) – 31 ans, championne du monde IBF poids super-plumes 2016

Kristina Mladenovic (tennis) – 27 ans, ex-n°10 mondiale en simple et ex-n°1 mondiale en double

Mélina Robert-Michon (athlétisme) – 41 ans, iséroise et médaillée d’argent en lancer de disque JO 2016

Charline Picon (voile) – 36 ans, championne olympique en 2016

Samir Aït Saïd (gymnastique) – 31 ans, champion d’Europe aux anneaux en 2013

Maxime Beaumont (canoë-kayak) – 38 ans, médaillé d’argent aux JO 2016

Renaud Lavillenie (Athlétisme) – 34 ans, champion olympique aux JO 2012 et triple champion du monde en salle

Florent Manaudou (natation) – 30 ans, champion olympique aux JO 2012

Nicolas Astier (équitation) – 32 ans, médaillé d’argent en individuel et d’or en équipe aux JO 2016



Rôle de porte-drapeau paralympique :



Stéphane Houdet (tennis fauteuil) – 50 ans, médaillé d’argent aux JO 2012

Sandrine Martinet (para judo) – 38 ans, médaillé d’or aux JO 2016

Perle Bouge (para aviron) – 43 ans, médaillée d’argent aux JO 2012 et de bronze en 2016

Nantenin Keita (para athlétisme) – 36 ans, championne paralympique du 400 mètres aux JO 2016

David Smetanine (para natation) – 46 ans, médaillé d’argent en 2016 et d’or en 2008

Pierre Fairbank (para athlétisme) – 49 ans, médaillé d’argent en 2016 et champion paralympique en 2000

Souhad Ghazouani (para développé couché) – 38 ans, championne paralympique en 2012

Pour la première fois, 4 athlètes porteront notre drapeau 🇫🇷 à Tokyo, découvrez les candidats. #UneSeuleEquipe pic.twitter.com/OEsD2p3gIK — Equipe France (@EquipeFRA) April 14, 2021