OFFICIEL : les championnats professionnels de football officiellement arrêtés !

Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est rassemblé ce jeudi aux alentours de 15h pour voter la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Les classements sont donc figés au quotient de points par match.



L’Olympique Lyonnais devrait donc être logiquement privé de compétitions européennes l’an prochain. Reste à savoir si les finales des coupes nationales seront maintenues. Le titre de champion de France est donc attribué au Paris-Saint-Germain. Amiens (19e) et Toulouse (20e) sont relégués en Ligue 2, alors que Lorient (1er) et Lens (2e) sont promus en Ligue 1.



Marseille (2e) et Rennes (3e) sont donc qualifiés pour la Ligue des champions alors que Lille (4e), Reims (5e) et Nice (6e) sont reversés en Europa Ligue.



A noter que selon le directeur général exécutif de la LFP, Didier Quillot, “la saison 2020-2021 devrait commencer au plus tard à la fin du mois d’août”. La LFP privilégie le week-end du 22-23 août.