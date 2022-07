OL : 1 400 supporters présents à l’entraînement

Ce jeudi 7 juillet, à 9h30, plus de 1 400 supporters de l’Olympique Lyonnais sont venus voir les joueurs s’entraîner au Groupama OL Training Center. Il s’agissait du premier entraînement ouvert au public de la saison. Une initiative devenu très (trop) rare ces dernières saisons, mais que le club souhaite renouveler régulièrement cette saison.



C’est sous un soleil de plomb que les fans ont pu venir encourager les joueurs de Peter Bosz. Nombreux sont ceux qui souhaitaient voir Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, de retour dans leur club formateur. L’occasion aussi de découvrir également le petit nouveau Johann Lepenant.



Les coéquipiers de Maxence Caqueret ont alterné entre toros, aller-retours, jeux de finitions et petites oppositions.



L’OL disputera son premier match amical dès ce samedi (19h) sur le terrain de Bourg-Peronnas (N1).