OL – Ajaccio : l’avant-match

OLYMPIQUE LYONNAIS – AC AJACCIO, première journée de Ligue 1, à vivre ce vendredi dès 20H45 en intégralité sur Tonic Radio.

Profiter d’un calendrier favorable

Sur le papier, tous les observateurs et supporters estiment que l’OL doit être en mesure de profiter d’un calendrier favorable en août (Ajaccio, Lorient, Troyes, Reims et Auxerre). Mais on disait aussi cela l’an dernier et il avait fallu attendre la quatrième journée pour voir les Gones s’imposer pour la première fois ! Peter Bosz prévient : “Ceux qui suivent le football depuis longtemps savent bien qu’il y a toujours des surprises lors des premières journées. Cela n’a pas été facile pour nous la saison passée, il n’y a aucune raison de ne pas être concentrés à 100%.”

La muraille corse

Le match de vendredi a toutes les chances de ressembler à une attaque-défense. La saison passée, l’ACA, deuxième de Ligue 2, s’est appuyée sur une défense de fer : 19 buts encaissés en 38 matchs et 23 clean-sheets. “Il faut le dire : c’est impressionnant”, a commenté Peter Bosz.

Peter Bosz sur l’AC Ajaccio, meilleure défense de L2 la saison passée

Le joueur à suivre

Il s’agit évidemment d’Alexandre Lacazette. Un peu plus de cinq ans après ses 99ème et 100ème buts sous les couleurs de l’OL en L1, “le Général” est de retour avec le brassard de capitaine. Les vices-capitaines seront Corentin Tolisso, Karl-Toko Ekambi et Anthony Lopes.

Alexandre Lacazette évoque son rôle de capitaine

🎙 Peter Bosz : "@LacazetteAlex est un joueur d'expérience qui n'a pas peur de dire les choses qu'il pense"



Le coach s'exprime sur le choix du capitaine 🗣



📺📱 Retrouvez les conférences de presse avant notre premier match #OLACA sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/No9ls9Pixh pic.twitter.com/EQpw2Cj96v — Olympique Lyonnais (@OL) August 3, 2022

La question qu’on se pose

L’OL et Peter Bosz ont-ils raison de miser sur Thiago Mendes comme titulaire en défense centrale sur l’intégralité d’une saison ?

Julien Huët

OLYMPIQUE LYONNAIS – AC AJACCIO, première journée de Ligue 1, à vivre ce vendredi dès 20H45 en intégralité sur Tonic Radio. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.