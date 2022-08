OL : Alexandre Lacazette désigné capitaine cette saison

De retour au sein de son club formateur après avoir passé cinq saison à Arsenal, qu’il avait rejoint à l’été 2017, Alexandre Lacazette revient à l’OL avec un autre statut, celui d’un joueur qui s’est imposé en Premier League, le championnat le plus compétitif du monde, et qui revient apporté tout son savoir et son expérience à un effectif assez jeune.

Le nouveau leader d’attaque de l’équipe lyonnaise va revêtir un rôle de meneur tout court cette saison puisque Peter Bosz, l’entraîneur néerlandais de l’OL, a décidé de faire d’Alexandre Lacazette son capitaine à l’aube de cette nouvelle saison. Une information confirmée mercredi, en conférence de presse, par le technicien.

🎙 Peter Bosz : "@LacazetteAlex est un joueur d'expérience qui n'a pas peur de dire les choses qu'il pense"



Le coach s'exprime sur le choix du capitaine 🗣



📺📱 Retrouvez les conférences de presse avant notre premier match #OLACA sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/No9ls9Pixh pic.twitter.com/EQpw2Cj96v — Olympique Lyonnais (@OL) August 3, 2022

Alexandre Lacazette « aime » avoir le rôle de grand frère

« On a attendu les cinq semaines de préparation pour choisir notre capitaine. Et pour moi, c’est Alex, a indiqué Peter Bosz. Il a l’expérience, c’est quelqu’un qui n’a pas peur de dire ce qu’il pense, comment il voit les choses. C’est un leader naturel, qui n’a pas besoin de crier ou de faire des choses bizarres… C’est pour cela qu’on l’a choisi. Les autres leaders sont Coco (Tolisso), Karl (Toko Ekambi) et Antho (Lopes). »

Présent en conférence de presse en compagnie de son entraîneur, Alexandre Lacazette s’est confié sur cette marque de confiance de la part du staff lyonnais : « Ça me donne beaucoup de fierté de porter le brassard cette saison et d’avoir la confiance du coach, du club et de mes coéquipiers également […] Je suis un enfant du club et je vais commencer avec le brassard, c’est différent des saisons passées […] Je vais avoir ce rôle de grand frère mais on s’entend tous bien et on parle beaucoup tous ensemble. Je ne prends pas non plus ce rôle comme une obligation mais comme un plaisir, j’aime échanger avec les plus jeunes. »

Yvon Marcellin