OL : Aouar sanctionné

Selon les informations de l’Equipe, Houssem Aouar, ne sera pas dans le groupe de l’Olympique Lyonnais pour recevoir le Stade de Reims ce dimanche en début d’après-midi.



Le n°8 aurait été sanctionné par Juninho pour son attitude lors du dernier match à Angers. Remplaçant, le milieu de terrain était rentré aux vestiaires à 10 minutes de la fin, mais c’est son comportement après le coup de sifflet final que les dirigeants lyonnais lui reprochent.

Contrairement aux autres, Aouar aurait refusé de venir effectuer quelques exercices physiques sur la pelouse, comme on voit souvent les remplaçants le faire après les matchs.



Un écart qui ne passe donc pas pour le directeur sportif. Depuis le feuilleton de son faux départ lors du mercato, et du seul intérêt d’Arsenal, le joueur est très loin de son meilleur niveau. Il a participé à 9 matchs sur 11 dans cette Ligue 1, dont 8 comme titulaire. Ses statistiques ne sont pas vraiment bonnes : deux buts sur pénalty et une seule passe décisive.

