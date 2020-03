OL-ASSE (2-0) : les tops et flops

L’OL s’est imposé (2-0) devant l’AS Saint-Etienne lors de la 27ème journée de Ligue 1. Mes tops et flops :

Les tops :

-Jamais embêté par le ballon, toujours disponible, Bruno Guimaraes a notamment réalisé une première période de très haut vol. Le Brésilien n’a eu besoin d’aucun temps d’adaptation pour changer le jeu de l’OL.

-Un doublé dans un derby plus un penalty provoqué (qui lui vaudra pourtant un avertissement) : Moussa Dembélé a marqué de son empreinte le 120ème derby. Il en est déjà à 21 buts toutes compétitions confondues, soit un de plus que son total de la saison passée, et il reste encore trois mois de compétition.

-Troisième match d’affilée sans le moindre but encaissé pour Anthony Lopes. Le gardien de l’OL s’est montré décisif en seconde période, en particulier sur un coup-franc de Bouanga.

Les flops :

-La deuxième période moins maîtrisée des Lyonnais. Vu sa domination durant les 45 premières minutes, l’OL aurait dû être capable de tuer ce match bien plus tôt.

-Le penalty refusé à Moussa Dembélé à la 67ème minute pour une faute de Jessy Moulin.On a toujours du mal à comprendre comment la VAR n’a pas jugé bon d’inverser la décision de M.Schneider. D’autant que Dembélé a en plus écopé d’un carton jaune.

–Les Lyonnais ont terminé très fatigués, d’autant que Rudi Garcia n’a sans doute pas pu procéder au coaching espéré compte tenu de l’étroitesse du score. Il faudra du sang frais mercredi face au PSG en demi-finale de la coupe de France.