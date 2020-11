OL-ASSE (2-1) : les tops et flops

L’OL s’est adjugé le 121ème derby en dominant l’ASSE (2-1) lors de la 10ème journée de L1. Nos tops et flops :

Les tops :

-L’OL revient à hauteur des Verts : 44 victoires partout dans toute l’histoire des derbies. Il ne reste plus aux Lyonnais qu’à passer devant le 24 janvier lors du retour à Geoffroy-Guichard…

-Tino Kadewere en avait rêvé. Tino Kadewere l’a fait. Clairement l’homme du 121ème derby. Aussi à l’aise en tant que titulaire que remplaçant, ce qui en dit long sur sa mentalité. ”Je suis content pour lui, il le mérite”, le félicite Rudi Garcia.

2 buts dans le derby ? Tino Kadawere l'avait annoncé ce matin dans Téléfoot 🔮 #OLASSE https://t.co/xxX8KNz3vC — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 8, 2020

-Thiago Mendes et Lucas Paqueta ont transformé le jeu de l’OL en entrant en jeu à la 55ème minute. Ils ont maintenant un wagon d’avance sur la concurrence.

-Malgré son csc consécutif à une faute de placement, Anthony Lopes mérite une mention : le gardien de l’OL a encore réalisé plusieurs arrêts décisifs.

-Cette victoire permet à l’OL de réussir la bonne opération du week-end en remontant à la cinquième place, à un point de Marseille et Rennes et à deux longueurs de Lille.

Les flops :

-De retour comme titulaire, Moussa Dembélé n’a pas existé. Ceci dit, tiendrait-on le même discours si la VAR n’avait pas annulé pour une poignée de centimètres ses deux buts ? En dehors du terrain, son retour directement au vestiaire après son remplacement ne va pas jouer en sa faveur dans les prochaines semaines.

–Houssem Aouar a été extrêmement décevant, et pas seulement à cause de son face-à-face manqué juste avant l’ouverture du score stéphanoise. Une sérieuse remise en question s’impose car il n’est plus à l’abri de la concurrence. Sorti sur blessure, il va probablement devoir déclarer forfait pour l’équipe de France.

–On attendait vraiment plus de maîtrise et de domination de la part des Lyonnais. Soyons clairs, sur l’ensemble du match, c’est un succès heureux. Mais un derby ne se joue pas, il se gagne…